KLÕPS | 51-aastaselt teise lapse saanud Cameron Diaz ilmus esimest korda pisipojaga avalikkuse ette

Praegu 52-aastane Cameron Diaz sai pisipoja emaks aasta tagasi. Laps tuli ilmale möödunud aasta märtsikuus surrogaatema abil. „Me oleme õnnistatud ja põnevil, et saame teatada oma poja, Cardinal Maddeni sünnist!“ teatas Diazi muusikust abikaasa Benji Madden Instagrami ühispostituses toona. „Ta on fantastiline ja me kõik oleme nii õnnelikud, et ta siin on! Laste turvalisuse ja privaatsuse huvides me pilte ei postita – aga ta on tõesti armas,“ selgitas uhke isa.

Möödunud aasta augustikuus nähti näitlejannat lapsekäruga, kuid muidu pole Diaz last avalikkusele näidanud. Diazel ja tema rokkarist abikaasal Benji Maddenil on ka 2019. aastal sündinud tütar Raddix, kes on samuti ilmale tulnud surrogaatema abil. Kui tema tütar oli kaheaastane, rääkis Diaz, et ta soovib elada vähemalt 110-aastaseks, sest tema tütar on nii noor.

„Ma arvan, et meil on alles 40-ndates see hämmastav hetk, kus hakkame oma vanemaid rohkem hindama, ja ma tahan seda hetke temaga koos veeta – olla temaga koos tema 40-ndates,“ selgitas näitleja avalduse tagamaid.