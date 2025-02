FOTO | Musternäide kärgperest! Tuuli Roosma saabus esilinastusele koos eksmehe ja tema uue pruudiga

Esimest korda kirjutas Kroonika Tuuli Roosma ja Arbo Tammiksaare lahkuminekust 2020. aasta sügisel. Esimesed märgid sellest ilmnesid seetõttu, et paari meespool hakkas ringi käima modell Mona Brit Luuriga. Toona viskas Tuuli nalja, et tegemist oli vaid reklaamitrikiga, sest peagi oli ilmumas nende uus saatesari.

Mõned kuud hiljem andsid Tuuli ja Arbo Kroonikale koos intervjuu, kus nad ei rääkinud oma võimalikust lahkuminekust, kuid antud teema tuli jutuks küll. „Ma ei dramatiseeriks praeguse aja lahutusi üle. Pigem on inimesed vabamad, sest nad teavad, et kui olukord seda nõuab, saab siiski sobimatust suhtest välja astuda ilma olulise ühiskonna hukkamõistuta või laste täielikku vaesusesse langemiseta,“ tõdes Tuuli toona.

Seejärel said kuulujutud veelgi hoogu, sest Arbot nähti taaskord varem mainitud Mona Britiga. Paar oli koos seilamas mööda Emajõge ning nendele lähedased allikad kinnitasid Kroonikale, et nad ongi teineteist leidnud. Mõne nädala möödudes jõudsid Kroonikani fotod, kus oli näha, et Tuuli ja väidetav uus kuum paar on lausa kolmekesi koos aega veetmas.