VIDEO | Režissöör Rain Tolk Uuspõllu filmi võtetest: Toomas Hendrik Ilves vedas meid mitu korda ninapidi!

Režissöör tuli „Jan Uuspõld läheb koju“ esilinastusele ärevana. „Alati on esilinastuste puhul see, et kõigepealt ühel ülikonnal ei ole nööpi, teisel ülikonnal on plekid peal ja kolmas on väikseks jäänud ja siis kõik see jookseb viimasele minutile. Lumepall läheb veerema ja siis on kõik väga halvasti!“ rääkis ta ärevatest hetkedest enne tähtsat üritust.