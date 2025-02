Kas päästab TV3 tuleviku? Telekanali uueks programmidirektoriks saab Olle Mirme

TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur tunneb heameelt, et meeskonnaga liitub Eesti üks hinnatumaid teletegijaid. „Olle Mirme rikastab TV3 tiimi ja kogu telemaastikku oma väärtusliku teadmistepagasi ja ideedega, et tuua eetrisse uusi põnevaid telesaateid. Tänu pikaajalisele kogemusele tunneb ta hästi nii kohalikku turgu kui ka rahvusvahelisi trende, mis aitavad tal tugevdada TV3 Grupp Eesti telekanalite sisu ja turuosa. Olle Mirme naasmine filmimaailmast televisiooni on võit Eesti televaldkonnale tervikuna,“ selgitab Signe Suur.

„Põnev on liituda TV3-ga just praegusel hetkel, mil ollakse uue tõusu lävel. Nüüd tuleb sihik täpseks seada ja eesmärgi nimel visalt pingutama hakata,“ kommenteerib Olle Mirme, lisades, et televisioon on suures muutumises, kuid selle erandlik võime pakkuda väga laiale auditooriumile ühiseid elamusi, meelelahutust ja usaldusväärset infot, on jätkuvalt unikaalne väärtus. „Teletudengeid õpetades näen, et peale on kasvamas palju andekaid noori. Seegi kinnitab usku valdkonna tulevikku,“ märgib Mirme.