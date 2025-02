FOTO | Alles Atlandi ookeanil ja nüüd Estonias! Rännumees Mart Kuusk väisas presidendi vastuvõttu

Hiljuti rännumatkalt tagasi jõudnud ja tähtsat presidendiballi väisanud Mart Kuusk jagas oma peomuljeid „Ringvaate“ saates. „Elu on niimoodi kujunenud, et jõuab palju [teha],“ ütles ta presidendi vastuvõtul käimise kohta.

Kuusk lisas, et pärast pikka merereisi maa tema all enam ei kõigu. „Sellega olen kohanenud. Ja tohutult rõõmus on jõuda koju, sadamasse ja veel sellisele peole. On suur luksus olla eestlane,“ rääkis rännumees.