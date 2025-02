KLÕPS | Kas mäletad veel? 46-aastaseks saanud näitleja Jennifer Love Hewitti ei tunne enam äragi

Näitlejanna Jennifer Love Hewitt tõusis tähesärasse 1990ndatel ja 2000ndatel, kui lõi kaasa mitmeski menukas telesarjas ja filmis. Tema tuntumate ülesastumiste alla kuuluvad rollid sarjas „Kummituselausuja“ ning filmides „I Know What You Did Last Summer“ ja „If Only“. Üks tema hiljutisemaid rolle on telesarjas „9-1-1“.

Avalikkuse ees ta aga pärast esmast tähelendu suurelt figureerinud ei ole. Eelmisel nädalal tähistas ta oma 46. sünnipäeva ja näeb oma varasema ekraanilt tuttava välimusega võrreldes tundmatuseni muutunud välja.

Hewitt avaldas oma sünnipäeva puhul sotsiaalmeedias endast meigita fotod, kus paistis silma tema ninaneet. Oma postituses kirjutas näitlejanna, et tema aasta on alanud raskelt ning ta tunneb, et pole päris tema ise.

„Ma olen kogenud ja näinud, kuidas maailm saab olla õel naiste vastu, kui nad vananevad, kuid siiski ma näen, et naised, keda ma imetlen, muutuvad iga eluaastaga aina õnnelikumaks, seksikamaks ja võimsamaks. Olen väga tänulik selle elu üle,“ kirjutas ta sotsiaalmeedias ja lisas, et lähedaste tugi ja olemasolek on talle oluline.

Hewitti postituse kommentaarium täitus kiirelt tema fännidega, kes leidsid, et näitlejanna välimus on meeletult muutunud. „Kurat, ta näeb täiesti teistsugune välja. Ma ei tundnud teda äragi,“ seisis ühes kommentaaris. „Mis sa oma näoga teinud oled? See on täiesti teine inimene!“ oli teine kommenteerija näitlejanna välimusest üllatunud. „Ma ei tea, kes see inimene on, ta nägu on tundmatu mu jaoks,“ kirjutas kolmaski.

Siiski leidus ka neid kommenteerijaid, kes rõõmustasid koos Hewittiga, kiitsid tema välimust ja soovisid talle sünnipäevaks palju õnne.