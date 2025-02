FOTO | Muusik Alen Veziko saatis presidendi vastuvõtul oma kaunist kallimat

Teda saatis peol elukaaslane, kes on tuntud eelkõige lavalaudadelt – Kerli kallim on muusik Alen Veziko. Alen kandis tähtsal peol musta ülikonda ja samas toonis kikilipsu. Presidendipaari juurest lahkuti armsalt käsikäes.

Eelmise aasta suvel Kroonikale antud intervjuus rääkis Alen enda ja Kerli suhtest lähemalt. Nende peres kasvab ühine tütar Alexandra, varasemast suhtest on Alenil tütar Doris. Kerliga on muusik koos olnud üle kaheksa aasta.

„Kerliga tutvusime tööalaselt. Ta oli ühe külalistemaja juht ja kutsus mind esinema. Nii me tutvus alguse sai. Ta jäi mulle kohe silma, kuid sekundiga armumine ei käinud. Suhte kujunemine võttis aega. Olles aus, tuleb tunnistada, et suhte algus oli päris keeruline. Ega ta ju ei uskunud, et hakkan korralikuks, suudan pühenduda ja olla kodune isa, mitte mööda ilma ringi joosta,“ rääkis Alen. Muusikukarjääri jooksul on ta Kerlile mõeldes nii mõnegi loo kirjutanud.