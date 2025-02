Vahva pidu lastega! Birgit Sarrap tähistas iseseisvuspäeva kaugel maal

Said emaks

TV3 reporter ja saatejuht Ingrid Teesalu teatas samuti sotsiaalmeedia vahendusel, et ta on sünnitanud teise lapse. „Hello little one (tere väikene - toim.),“ kirjutas ta oma sotsiaalmeediakontole postitatud pildi juurde. Fotol on näha pisikest ilmakodanikku, kes on Ingridi ja tema kihlatu Keith Orchardi teine järeltulijaga. Esimene laps sündis 2022. aasta aprillis.