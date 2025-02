Õnnesoovid! Minister Erkki Keldo pere saab täiendust

Minister kinnitas Õhtulehele, et tema ja Kristiina perre on oodata teist last.

„Vastab tõele, et meie pere on täienemas, me ise ei ole sellest avalikult suurt numbrit teinud,“ jäi Keldo õnnesoove vastu võttes tagasihoidlikuks. Ta lisas, et teise lapse sünnitähtaeg on juulis.

„Kodune tugi ja lähedased on äärmiselt olulised, et ennast keerulistel aegadel vajadusel välja lülitada, tuge saada ja puhata,“ rääkis Keldo. „Olen väga tänulik, et mul on selline tagala olemas. Kindlasti on praegune ministriaeg olnud eriti keeruline, sest vaba aega sisuliselt polegi ning sageli on töökohustused ka õhtuti ja nädalavahetustel.“

Paar päeva enne presidendi vastuvõttu teatas oma perelisast ka kümnevõistleja Janek Õiglane. Tema ja abikaasa Kendra perre sünnib esimene laps. „Olen üsna närvis, heas mõttes närvis. Ma ei ole kunagi sellises situatsioonis olnud, aga ma olen väga ootusärev. Mul on unistus olnud olla ammu aega lapsevanem. Ma ei jõua ära oodata juba!“ õhkas sportlane Kroonikale antud intervjuus vabariigi aastapäeval.