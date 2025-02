„Tegelikult ei seo meid enam miski!“ Kutse saanud Brigita Anton otsustas Jan Uuspõllu filmi esilinastusele mitte minna

„Jah, sain kutse, aga ei läinud, sest ei soovi sel teemal enam tähelepanu. Võib-olla lähen seda millalgi niisama vaatama, aga esilinastusele otsustasin mitte minna,“ sõnas Brigita. Ta ütles, et pole Janiga väga pikalt suhelnud. „Üle poole aasta kindlasti. Tegelikult ei seo meid enam midagi ja ma ei taha, et oleks jälle mingit kokku-lahku panemist,“ rääkis relvainstruktorist ilusalongi omanik.

Ilusalongi omanik Brigita Anton (27) tõusis avalikkuse huviorbiiti näitleja Jan Uuspõllu (51) kallimana. Paari nähti viimati koos seltskonnaüritusel maikuus, nüüdseks on nad aga lahus. Eluga edasi liikumist on kinnitanud ka Anton ise, kel on endi sõnul juba uus salapärane kallim.