Uus algus, sama kirg! Kersti Toots lõi oma kinnisvaraettevõtte

Ettevõtja Kersti Toots lahkus RE Kinnisvarast ja avas oma ettevõtte. Kersti Toots (59) on kinnisvaramaakleri ametit pidanud juba neli aastat. Ta ütleb, et on saavutanud kindlustunde ja see amet sobib talle, sest iga päev pakub midagi uut ja põnevat.