Järgmise kahe kuu jooksul esilinastub Eestis kümme uut kodumaist linateost

6. märts esilinastub „Saller-Saller: See on see, mis paneb elama“. Filmi režissöör on Madis Ligema ning tootja Davai Laama. Dokumentaalfilm viib vaatajad sügavale muusiku isiklikku ja loomingulisse maailma. Seni nägemata arhiivikaadrid, intiimsed hetked ja avameelsed vestlused toovad ekraanile Hendriku elu selle kõige ehedamas vormis. See film ei ole lihtsalt muusikast ega mehest laval – see on lugu 90ndate ja 2000ndate Eesti kultuurist, meelelahutusmaailma varjukülgedest ja Sal-Salleri isiklikust teekonnast, mis tõestab, et kire, pühendumuse ja julguse abil on võimalik ületada kõik takistused. See on lugu vastupidavusest, loovusest ja sellest, mis hoiab meid kõiki edasi liikumas. See on film kõigile, kes otsivad inspiratsiooni ja julgust – lugu elust, loovusest ja kirest, mis hoiab meid edasi liikumas.