Andrew Tate jättis peale kaheaastast reisikeeldu Rumeenia ning lendas eralennukiga USAsse

Vastuoluline suunamudija Andrew Tate (38) lahkus neljapäeva varahommikul riigist ning lendas venna Tristaniga (36) Floridasse. Andrew Tate’l on olnud uurimise vältel paariaastane reisimise keeld ning ta on võimude jälgimise all. Teda süüdistatakse muu hulgas vägistamises, inimkaubanduses ning ulatuslikus rahapesus. Ka tema vend Tristan Tate on seetõttu võimude jälgimise all. Tate’id eitavad kategooriliselt kõiki süüdistusi, vahendas The Guardian.

Tuleb välja, et meeste reisikeeld enam ei kehti, sest Rumeenia prokurörid andsid vendadele loa USA-sse lennata. Avalduses seisis, et kahel Briti-Ameerika topeltkodakondsusega süüdistataval on lubatud reisida, kuid nad peavad riigist lahkumisest teada andma ning kutse korras koju tagasi pöörduma. Selle tingimuse rikkumine võib kaasa tuua rangemad piirangud nende liikumisvabadusele, vahendas The Guardian.

Andrew vahistati koos venna Tristani ja kahe rumeenlannaga esimest korda 2022. aasta detsembris Bukarestis. Neid kahtlustati kuritegevuses ja inimkaubanduse organiseerimises. Korrakaitse avalduses oli kirjas, et inimkaubanduses on tuvastatud kuus ohvrit, keda väidetavalt kasutati seksuaalselt ära ning terroriseeriti nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Sotsiaalmeedia staar veetis Rumeenia vanglas kolm kuud, aga lubati märtsis koduarestile, sest puudus konkreetne oht avalikule turvalisusele.

Uurimise käigus rullusid aga lahti uued detailid, mille tulemusena on vendadele süüdistusi juurde kogunenud. Nüüdseks on Andrew Tate koos oma vennaga ka Suurbritannias tagaotsitav seoses vägistamise ja inimkaubanduse süüdistustega. Seega on vennad nii Rumeenias, Suurbritannias kui ka Ameerika Ühendriikides seotud erinevate uurimiste ning menetlustega.