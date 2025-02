Mida ta Tallinnas teeb? Netflixist tuntuks saanud üle 1000 lapse eostanud mees seikleb Eestis

43-aastane hollandlane Meijer alustas spermadoonorlust 2007. aastal ning arvatakse, et praeguseks on eri riikides sündinud umbes tuhat tema bioloogilist last. Meijeri sperma massiline kasutamine on tekitanud Hollandis kartuse, et tema järeltulijate rohkus võib edaspidi põhjustada verepilastuse ohu. On teada juhtumeid, kus Meijeri järeltulijad käisid samas koolis, kuid ei teadnud, et on üksteise poolõed või -vennad.