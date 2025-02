KLÕPS | Jalmar Vabarna ja Sandra Sillamaa tähistavad pisipoja sünnipäeva

Sandra Sillamaa jagas Instagramis poja Kuu neljanda sünnipäeva puhul armsaid perefotosid. Fotodel poseerivad nii Sandra kui Jalmar ise kui ka nende vanem poeg Villem. Fotograaf on pere pildile tabanud peomelu käigus.

„Kuu on nagu mina ja Jalmar steroididel…energiline, emotsionaalne ja krutskeid täis. Suur kaisutaja, kes poeb igal õhtul kaissu („Emme, ma tahan sinuga romantikat teha“) ja samas tahab olla suur ja iseseisev nagu vanem vend Villem. Kallis, Kuu! Elu sinuga on elu täis! Armastan tohutult!“ kirjutas Sillamaa postitusele juurde.

Samuti tänas ema ka Jalmar Vabarnat selle eest, et ta on nii äge isa lastele. Lisaks loetles ta postituse kirjelduses ette äsja neljaseks saanud poja viimase aja humoorikaid väljaütlemisi.

Ansambli Trad.Attack! folkmuusikud Jalmar Vabarna ja Sandra Sillamaa abiellusid 2016. aasta suvel. 2018. aastal sündis nende perre poeg Villem, 2021. aastal lisandus poeg Kuu. 2023. aasta juulis teatasid muusikud ootamatult, et nad on otsustanud abielu lahutada. Möödunud aasta veebruaris teatas Sandra, et hakkab edaspidi kandma oma neiupõlvenime Sillamaa.