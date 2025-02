Avalikustati Norra kroonprintsessi poja vägistamissüüdistusega seotud sõnumivahetus prints Haakoni ja ohvri ema vahel

Norra kroonprintsessi Mette-Mariti poeg Marius Borg Høiby on juba mõnda aega pidanud rinda pistma karmide süüdistustega. Nüüd on ilmsiks tulnud, et tema endise tüdruksõbra ema andis väidetavast vägivallast oma tütre vastu sõnumiteel eraldi teada ka prints Haakonile. Enne ema pöördumist proovis ka ohver ise mitmel korral kroonprintsi ja printsessiga ühendust võtta, kuid tulutult, vahendas Norra kohalik väljaanne VG.