Levivad sahinad, et Harry ja Meghan naasevad kuninglike kohustuse juurde. Eksperdid aga lükkavad kuuldused ümber

Prints Harry taandus koos abikaasa Meghan Markle’iga kuningliku perekonna kohustustest viis aastat tagasi ning paar seadis end sisse Ameerika Ühendriikides. Kui Harry isal kuningas Charles III eelmise aasta algul vähk diagnoositi, oli prints valmis võtma ajutiselt enda kanda kuninglikke kohustusi, et sel viisil oma isa aidata, kui too keerulise haigusega võitleb. Nii aga ei läinud.

Nüüd on taas päevakorda kerkinud Harry ja ka Meghani kuninglike kohustuste juurde naasmine. Levivad sahinad, et paar soovib väga tööpostile naasta. „Prints soovib veeta rohkem aega oma kodumaal,“ teavad ühed allikad selgitada Harry soovi taas kuninglikku rolli kanda. Samuti sahistatakse, et Harry tahab lähedasemat sidet oma perekonnaga.

Kuninglikud eksperdid lükkavad kuuldused paari kuningliku rolli naasmise üle aga ümber, vahendab Mirror. Richard Edeni, kes on aastaid kuningliku perekonna tegemisi kajastanud, sõnul ei saa see juhtuda Meghani varasema käitumise tõttu.

Ta toob välja, et kuninganna Elizabeth II nägi palju vaeva selle nimel, et Meghan tunneks end kuninglikku perekonda vastuvõetuna ja andis talle rolle erinevate organisatsioonide patroonina. Meghaniga koostöötanud inimesed aga andsid mõista, et Sussexi hertsoginnast ei õhkunud soovi olla edukas kuningliku perekonna liige. „Ta tundus otsivat põhjust pahameeleks ja käitus tõrkuvalt,“ on Meghani käitumist kirjeldatud.

Ka toob Eden välja, et Meghan on sotsiaalmeedias mõista andnud, et saab nüüd jagada rohkem oma kirge kokkamise ja koduloomise üle, mida ta kuninglikku perekonda kuuludes teha ei saanud. „See on taas tõend sellest, et ta oli õnnetu kuningliku elu piirangutega,“ ütles kuninglik ekspert.