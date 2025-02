Eesti kinodesse jõuab Rootsis ülipopp „Super Charlie“

Film algab Charlie venna Wille looga, kelle unistuseks on saada superkangelaseks ja võidelda koos oma politseinikust isaga kuritegevuse vastu. Tema unistus puruneb, kui sünnib väikevend Charlie. Lisaks sellele, et Charlie saab kogu tähelepanu, avastab Wille, et Charlie’l on supervõimed. Super Charlie on maailma kõige ebatavalisem beebi. Kui kaks tähte taevas kokku põrkavad, pudeneb pisut tähetolmu vastsündinud Charlie peale ja muudab ta uskumatute võimetega superkangelaseks.