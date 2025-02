ERRist TV3 suundunud Tarmo Maiberg ei tahtnud enam perekonnale töö eest lõivu maksta: peab mõtlema sellele, mis on tähtsam

Tarmo Maiberg on kogenud teleajakirjanik, kes on aastaid töötanud nii raadios kui ka televisioonis uudistereporteri, toimetaja ja saatejuhina. Mullu septembris jättis ta hüvasti Eesti Rahvusringhäälinguga, kus ta 22 aastat töötanud oli. Tema uueks telekoduks sai TV3, kus ta ka oma karjääri alustas. TV3 on Maiberg „TV3 uudiste“ uudisteankur ja päevatoimetaja, hiljuti juhtis ta ka „Eestimaa uhkuse“ tänugalat.

Kolme lapse isana, ehkki vanim on juba iseseisva elu peal, ei tahtnud Maiberg enam perekonnale oma töö tõttu lõivu maksta. „Ma ei tahtnud, et nad ei näe mind õhtul enne kella kümmet või ühtteist. Mingil hetkel hakkas see väsitama ja suhteid mõjutama. Paratamatult peab meist igaüks mõtlema sellele, mis on tähtsam,“ ütleb saatejuht, kes tegi otsuse perekonna kasuks.