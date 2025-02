„Kahjuks mind ei olegi kodus.“ Tänane sünnipäevalaps Anne Veski tähistab uut eluaastat perega välismaal

„Ma lähen tütre ja tütrepoegadega juba kolmandat aastat just minu sünnipäeval tähistama vaheaega. See on ainuke aeg, kus saab koos sõita. Kahjuks mind ei olegi kodus,“ paljastas Anne oma sünnipäevaplaanid.

Anne, kel uusim laul kannab pealkirja „Kiire on aeg“, rääkis veel, et vahel tulebki aega maha võtta. „Esinemisi ja pakkumisi on niivõrd palju ja siis tahad kõik need ära teha. Aga siis tuled üks õhtu väsinult koju ja mõtled, et äkki ei peakski nii palju tegema. Aga siis mõtled, et ei, ma pean nii palju tegema, sest mulle see õudsalt meeldib. Siis sa oledki iseendaga nagu pahuksis, et tahad teha ja aeg läheb kiirelt mööda, aga vahel maha istuda... No siis tulebki minna võib-olla lihtsalt puhkama kuskile ära,“ arutles ta.