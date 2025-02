JJ-Streeti tantsukooli skandaalne asutaja Joel Juht avas lõpuks suu: olen öelnud asju, mida poleks pidanud ütlema

„Loodan, et see hea, mida kool täna ja tulevikus noortega teeb, on kordades üle neist eksimustest, mis põhjustasid raginaid ja ebakõlasid. Seda, kui palju positiivset on koolis, ütlesid ka need, kellega teed on lahku läinud,“ toob Juht välja. Ta kinnitab, et on aastate jooksul ise palju õppinud ja tahab uskuda, et on täna targem kui tantsukooli algusaegadel.