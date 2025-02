KLÕPS | „Elu ilusaim sünnipäev!“ Äsja emaks saanud Keili Sükijainen näitas pidupäeval pisipoega

Eile teatas Keili rõõmsast sündmusest - tema ja ta kallima Oliver Vee perre sündis väike ilmakodanik. Nüüd on armas paar pisipoja vanemad. Oma järeltulija nime Keili veel avaldanud ei ole.

Täna tähistab Keili oma 34. sünnipäeva. Telesaatejuht postitas tähtpäeva puhul sotsiaalmeediasse kauni pildi, kus näha teda tõelise lillemere keskel. Seda, mitu lillekimpu Keili ümber on, on keeruline kokku lugeda. Erinevates toonides õisi on talle sünnipäevaks palju kingitud.