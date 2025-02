Tragöödia detailid: Gene Hackmani ja tema abikaasa surnukeha leiti osaliselt mumifitseerununa

Daily Mail avaldas neljapäeva õhtul, et 64-aastane pianist ja ärinaine Arakawa leiti häärberi vannitoa põrandalt. Tema nägu oli pundnud ning kätel ja jalgadel olid esimesed märgid mumifitseerumisest. Vannitoa tasapinnal olid laiali tabletid, mille tausta pole veel kindlaks tehtud. Ei ole teada, mis mõjuga need ravimid on ja kas need olid kirjutatud Hackmanile või Arakawale. Naise pea kõrval lebas soojapuhur.

Mumifitseerumine toimub siis, kui inimese nahk ja koed säilivad konserveerimise abil pärast tema surma. Kuigi enamik seostab mumifitseerimist iidsete egiptlastega, mumifitseerub surnukeha ka siis, kui see jätta külma ja kuiva õhuga keskkonda, kus bakteritel on raske paljuneda ja kasvada. New Mexico osariigis asuvas Santa Fe maakonnas, kus lahkunud paar viimased 20 aastat elas, on talviti just selline kliima.