Kuhu on kadunud Melania Trump? Allikad selgitavad, miks USA esileedit avalikkuse ees nii harva näha on

Nädalavahetusel, pärast umbes kuuajalist pausi avalikust elust, osales Melania Trump kuberneride banketil. Enne seda nähti teda viimati abikaasaga 24. jaanuaril, kui nad külastasid katastroofist räsitud Põhja-Carolinat ja Californiat. Poliitiline allikas ütles ajakirjale People, et esileedi taandumine avalikkuse eest uue administratsiooni esimestel nädalatel „ei tohiks olla üllatav, sest see ongi tema eluviis“.

„Ta pole kunagi olnud ega hakkagi traditsiooniliseks presidendiprouaks. Ta pole lihtsalt traditsiooniline esileedi,“ ütles allikas ja lisas, et Melanial on palju ideid selle kohta, mida ta teha tahaks ja mida mitte.

Allika sõnul arendab esileedi aktiivselt oma projekte ja käis hiljuti just sel eesmärgil Valges Majas. Üks selline projekt on Amazon Prime’is linastuva dokumentaalfilmi peatne esitlus. Melaniast rääkiva dokumentaalfilmi režissöör on Brett Ratner ja esileedi koos Fernando Sulichiniga on tegevprodutsendid.