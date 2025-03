Kas aasta halvim Eesti film? Uue Jan Uuspõllu linateose kohta ei leidu ühtegi positiivset arvustust

Kui uurida filmi „Jan Uuspõld läheb koju“ arvustusi, siis kiitust nad just ei kiirga. Nii mõnigi arvustus püüab tähelepanu oma terava pealkirjaga.

„Jan Uuspõld läheb koju, aga lõpetab kraavis“ on ERRi kultuuriportaalis ilmunud filmiarvustuse pealkiri. „Kohati jäi mulje, et kõik, mis esimese filmi puhul oli õnnestunud, järje puhul aga ebaõnnestus – „Jan Uuspõld läheb koju“ mõjub katsena vana aare mullast kaevata ning taas läikima lüüa, lähemal vaatamisel aga selgub, et pärast uuenduskuuri polegi tegu millegi enama kui kassikullaga,“ kirjutab Iris Peil seal.