Kõva sõna! Eesti tüdruk osaleb populaarses Saksamaa talendisaates

Eestit 2023. aastal laste Eurovisionil esindanud ja ERR-i telesaates „Tähtede Lava“ võidu pälvinud Räpina laulutüdruk Arhanna on pääsenud Saksa telekanali SAT.1 laulukonkursi „The Voice Kids 2025“ televooru Blind Audition. Antud voorus laulavad saate osalised ekspertidele, kes on istumas lauljate poole seljaga. Kui mõnele eksperdile meeldib, mida ta kuuleb, vajutab ta nupule ning tema tool keerab ümber.

Konkursi ettevalmistus algas osaliste jaoks juba möödunud suvel, mis tähendas, et osalemine teistel lauluvõistlustel oli samaaegselt keelatud. Saksamaa jugendamt (ametkond, mis on loodud laste heaolu edendamiseks - toim.) jälgib täpselt, et võistlejate laval oldud aeg ei ületaks lubatud piire.

Lisaks on antud saate formaat eriline selle poolest, et esitatav laul selgub alles kaks nädalat enne võistlust, mistõttu on ettevalmistusaeg piiratud. Arhanna omandas oma võistlusloo kodus mõne päevaga ning lihvis seda edasi Saksamaal professionaalsete juhendajate pilgu all.