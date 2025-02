VÕRDLE | „Millal ta üleöö 10 aastat vanemaks muutus?“ Vaid 21-aastase seriaalistaari välimus tekitab palju poleemikat

Inglise näitlejanna viibis neljapäeval Madridis, kus leidis aset tema uue filmi „The Electric State“ Euroopa esilinastus. Linateose autoriteks on menufilmi „Avengers: Endgame“ režissöörid ja stsenaristid ning sellele ennustatakse suurt edu.

Kuigi Millie Bobby Brown tähistas alles möödunud nädalal oma 21. sünnipäeva, on ta pärast kiharate blondiks värvimist ja oma riietusstiili muutmist sattunud suurema tähelepanu alla. Netikommentaatorid leiavad, et näitlejatar näeb välja tunduvalt vanem kui vanus tema passis ning ta peaks riietuma eakohaselt, mitte ruttama ajas ette. Leidub neid, kes arvavad, et staar on justkui üleöö muutunud välimuse poolest kümme või lausa 20 aastat vanemaks.