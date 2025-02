KURIOOSUM | Politsei käis räppar Sämi kodus veidrat kuritegu lahendamas

24-aastane artist rääkis TikTokki postitatud videos, et ta jõudis vabariigi aastapäeval koju ning teda ootas ees politseiauto, millel vilkurid töötasid. Selgus, et Sämi ema oli avastanud nende hoovist võõra mehe, kes oli hakanud üht puud saagima.

Selleks et Sämi ja tema ema hoovi pääseda, kopsis kõnealune mees kõigepealt maha kolm aialippi. Pärast politsei saabumist pidi mees samad lipid tagasi panema. „Vaatan, et meie aias vanamees ja puu oli nii palju saetud. Mõtle, ta on mitu tundi siin sehkendanud. Vabariigi aastapäev ja meil mingi puude saagimine õuepeal,“ sõnas räppari ema Maren TikTokki postitatud videos.

Nõmmel kasvav mänd oli küll saagijale võrdne vastane, kuid lõpuks oli seda juba nii palju saetud, et see kukkus teistele hoovis kasvavatele puudele. „Sellist asja ei saa välja mõelda. Seda lihtsalt ei saa välja mõelda. Vabariigi aastapäeval tuleb mees läbi aia ja hakkab saagima. Saagis veel mitu tundi ja siis mu ema alles märkas, et oh, mingi vend saeb meie aias,“ võttis Säm täieliku kurioosumi video lõpus kokku.