Katy Perryst saab esimene popstaar, kes kosmosesse lendab. Kaasa võtab ta Jeff Bezose kihlatu

„Kui sa oleksid mulle öelnud, et ma kuulun maailma esimesse naissoost kosmosemeeskonda, oleksin sind uskunud,“ märkis popstaar vahvalt Instagrami postitatud foto pealkirjas, kus kuue-liikmelist meeskonda tutvustas.

Lisaks sellele, et tegemist on maailma esimese täielikult naissoost kosmosemeeskonnaga, on ka Katy Perry esimene popstaar, kes kosmosesse pürgib.