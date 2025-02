Kommunikatsiooniekspert harutab Joel Juhi sõnavõtu lahti. Kas tegu on klassikalise trikiga – vabandada, ilma tegelikult vabandamata?

Kuigi Juht keeldus Levilale nii eelmisel aastal kui ka nädal tagasi ilmunud loole kommentaare andmast, avaldas ta hiljem oma sotsiaalmeediakontol pikema avalduse. Kommunikatsioonieksperdi pilgu läbi on see oskuslikult koostatud tekst, mis järgib klassikalisi mainekahju leevendamise tehnikaid. Kuid kas Juht tegelikult vabandas? Või on see pigem strateegiline katse kontrollida narratiivi ja hoida enda ning tantsukooli maine võimalikult puhtana?