„Võtke see maha!“ Koomik Mattias Naan valutab südant pildi üle, mis temast internetis üleval on

Reede õhtul tervitasid saatejuhid Andres Puusepp, Grete Kuld ja Rene Puura saates näitlejat ja koomikut Mattias Naani. Ta saabus stuudiodiivanile mapiga, mis saatejuhtides kohe elevust tekitas ja nad soovisid teada, mille Mattias kaasa oli võtnud.

Mattias täpsustas üle, kas ta on ikka TV3 eetris ja hakkas seejärel midagi oma mapi vahelt välja koukima. „On üks selline jama, et TV3 on mul üks beef (tüli - toim) tegelt,“ ütles koomik esmalt. „Kui mind googledada, essa (esimene - toim) kõige suurem pilt on see. Pundunud, väga halva grimmiga,“ näitas ta pilti endast.

Seejärel juhtis Grete tähelepanu Mattiase taskusaatele „Pohmellipäev“ ja Rene lisas vahele, et Mattias peaks vähem jooma. Samal ajal näitas koomik endale ebameeldiva pildi suurendust telesaates ja uuris, kas pildi peal paistes välimusega inimene on ikkagi tema. „Ta hoiab sul ikkagi vett kehas kinni, sa pead sellest aru saama,“ kommenteeris Grete. „Ma näen parem välja, see on halb representatsioon,“ vastas näitleja talle. „Võib-olla sa ise arvad seda, Mattias, kas ka nii võib olla?“ lausus Grete seepeale.

Viimaks jõudis Mattias oma pildijutu mõtteni - ta soovis telesaates, et pilt TV3 uudisteportaalist ära kustutatakse. „Palun, see on essa pilt, mis vastu tuleb. Võtke see maha!“ palus koomik. Kui Grete palus talt asenduseks uut pilti, manas Mattias oma näole lõbusa naeratuse ja poseeris rõõmsalt kaamerate ees. Andres ütles seepeale, et Mattiasest tuleks nüüd täpselt samasugune pilt.

Saade jätkus sellega, et Mattias võttis järjest välja pilte „Kolmeka“ saatejuhtidest, mis pärit aastatetagusest ajast ja eeter täitus naeruga.