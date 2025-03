Uued detailid Gene Hackmani surma kohta: näitleja südamestimulaator lõpetas töö mitu päeva enne tema surnukeha leidmist

Nüüd on šerif Mendoza avaldanud uusi detaile surmade kohta. Selgus, et Hackmani südamestimulaator oli seiskunud enne tema surnukeha avastamist. „Esmane uurimine tehti härra Hackmani südamestimulaatorile. Sealt selgus, et viimane sündmus sellel on märgitud 17. veebruaril 2025. Mulle teadaolevalt viiakse asjas läbi põhjalikum uurimine,“ lausus ta reedesel pressikonverentsil.