Maa tuleb täita lastega! 53-aastasel Elon Muskil on nüüd väidetavalt 14 järeltulijat

Elon Musk (53) ja neurotehnoloogia ettevõttes Neuralinkis tippkohal töötav Shivon Zilis (38) said oma neljanda ühise lapse. Väikesest ilmakodanikust teatas Zilis reedel platvormil X, mille omanik Musk on.

„Arutasin asja Eloniga ja meie kauni Arcadia sünnipäeva puhul tundsime me, et tahame jagada otse ka infot oma imelise ja toreda poja Seldon Lycurguse kohta,“ kirjutas ta sotsiaalmeedias. Ta lisas, et armastab oma poega väga. Musk vastas tema postitusele punase südamega.

Muskil ja Zilisel on juba varasemast 3-aastased kaksikud Strider ja Azure ja nende tütar Arcadia tähistas hiljaaegu oma 1. sünnipäeva. Nende poja Seldoni nimi polnud varem teada. Samuti pole teada tema vanus, seega pole selge, mitmes laps ta Muski järeltulijate sünnijärjekorras on, vahendab Page Six.

Varem on Musk andnud mõista, et talle meeldib suur perekond. Kui talt uuriti, mitut last ta kokku tahaks, vastas Musk, et soovib saada nii palju lapsi, et saab nende kõigiga aega veeta ja neile hea isa olla.

Muskil on kuus last eksabikaasa Justin Wilsoniga: kaksikud Griffin ja Vivian ning kolmikud Kai, Saxon ja Damian. Nende esimene laps Nevada Alexander suri beebina. Kolm last on tehnogurul artisti Grimesiga: X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl ja Tau Techno Mechanicus.

Veebruaris väitis naine nimega Ashley St. Clair, et on samuti Elonile lapse sünnitanud. „Viis kuud tagasi tõin siia maailma uue beebi. Elon Musk on tema isa,“ märkis Clair platvormil X. Ta ütles, et pole lapse sünnist varem rääkinud, kuna tahtis, et lapse privaatsus oleks tagatud ning ta poleks kuidagi ohus. Ta viitas, et pidi seda siiski tegema, kuna muidu oleks tabloidmeedia ise uudise avaldanud. Musk ise pole avalikult kinnitanud, kas ta on lapse isa või mitte.