Süda taas võetud! „Magic Mike“ filmi hurmur Channing Tatum ilmus pärast purunenud kihlust seltskonda uue kallimaga

Eelmise aasta oktoobris selgus, et särtsakast filmist „Magic Mike“ tuntuks saanud näitleja ja aastal 2012 ajakirja People poolt seksikaimaks meheks valitud Channing Tatum ja tema kallim Zoe Kravitz on oma kolm aastat kestnud suhte lõpetanud. Paar jõudis isegi kihluda, kuid siis tõmmati oma romantikale joon alla ja mindi lahku, kirjutas Page Six siis.

Nüüd on Channing aga oma uue armsaga välja ilmunud. Ta võttis reede õhtul Los Angeleses toimunud Oscarite gala eelsele peole oma Austraaliast pärit tüdruksõbra Inka Williamsi. Paaril on tähelepanuväärne vanusevahe: kui Channing on 44-aastane, siis Inka on vaid 25-aastane. Nad lahkusid peolt koos ja suundusid koju, vahendab Daily Mail.