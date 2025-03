Henry Kõrvits: see ei ole kangelastegu, kui olla kaks nädalat pärast sünnitust tööl tagasi

„Noortele paaridele tahaks öelda, et kui on soov noorelt lapsi saada, siis oleks vajalik endale ümber kududa hea tugivõrgustik. See on nii suur ja oluline asi. Kui meil olid väikesed lapsed, siis olen olnud ööd ja päevad nendega nii, et ei saa isegi duši alla minna. Tunned puudust, et isegi päeval poodi minna ja keegi oleks sellel ajal lapsega,“ räägib Maris.