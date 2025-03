Endine onlyfansitar ja tõsielustaar Helery Tõkke on kolme aastaga justkui 50 aastat vananenud. „Täiskasvanute asja ka enam ei tee“

2021. aasta alguses jõudis teleekraanidele tõsielusaade „Kallid kalorid“, kus toitumisnõustaja Erik Orgu juhendamisel osalised kaalu langetasid. Üheks julgeks osalejaks oli OnlyFansi sisulooja Helery Tõkke, kelle elu on nüüd drastiliselt muutunud.

Helery avaldas, et tal on diagnoositud sclerosis multiplex, lisaks kannatab ta mitmete muude terviseprobleemide all, kuhu hulka kuulub ka kliiniline depressioon.