Eesti Televisioonil on kohustus meelelahutust teha? Raul Rebane: kui ei tee, siis tuleb lahti lasta!

Kommunikatsioonieksperdi Raul Rebase sõnul on meelelahutusel väga tähtis roll oluliste sõnumite edastamisel.

„Õnne 13“ ja sellised seriaalid on äärmiselt olulised esiteks ajaloolise dokumendina ja teiseks see, et õhtul poliitikud räägivad tarka juttu, ajakirjandus räägib tarka juttu, aga seal räägitakse inimkeeles see sama asi ringi,“ lausus Rebane.

Ta tõi näiteks, et „Õnne 13“ seriaalist on läbi käinud nii Covid kui ka uued vastuvõetud seadused. „Ja noh, algas sõda ja Allan läks Kaitseliitu,“ märkis ta.

Rebane arvas, et maailmas ei ole veel leitud kaitset seriaalide jõu vastu. „Ja kui ma siia lõppu veel midagi lisaks, siis aastakümneid, ka tänaseni, on käinud see võitlus, et kas Eesti Televisioon peab tegema meelelahutust. Järjest ilmuvad mingid poliitikud riigikogusse ja ringhäälingu nõukogusse ja räägivad, et ei, jumala eest... Teil on tšello ja teised tehku meelelahutust. Jama!“ vahendas kommunikatsiooniekspert.

„See ei ole mitte õigus teha meelelahutust, vaid see on Eesti Televisiooni kohustus. Ja kui ei tee, siis tuleb lahti lasta,“ lisas Rebane konkreetselt. „Nii lihtne see ongi.“