„Mida sa loodad sealt leida?!“ Suunamudija Ada Nelke peab iga kahe nädala tagant häkkeriga rinda pistma

„Kes iganes mu e-maili üritab häkkida – reaalselt viimane kuu iga kahe nädala tagant –, siis usu mind, seal ei ole mitte midagi põnevat!“ pajatas Ada Instagramis.

Ta rääkis, et e-mail, kuhu häkker proovib siseneda, on täis ainult mingisuguseid uudiskirju, millele ta isegi suurt tähelepanu ei pööra. „Ja arsti vastuvõtu ajad! That’s fucking it!“ lisas suunamudija, millist sisu veel ta e-mailil saab näha. „Ma ei tea – mida sa loodad sealt leida?! See pole isegi mu töö e-mail.“

Ada sõnul tuleb tal pidevalt telefoni sõnumeid, et keegi on tema e-maili parooli valesti sisestanud. Suunamudija lisas aga, et tema e-maili on suhteliselt võimatu sisse häkkida, sest seda kaitseb mitte ainult kahe-astmeline autentimine, vaid lausa kolme-astmeline.

Jaanuaris teatas Ada, et kui enne oli ta täitesüstidele truu, siis enam ta Botoxit ei kasuta.

„Nüüd on kõik filler, ka alahuulest, eemaldatud,“ märkis ta võidurõõmsalt Instagramis. Ada seostab soovi naturaalsem olla otsmikusagara (frontal lobe fully developed – toim) välja arenemisega.

Ta selgitas, et huulte täitesüste tegi ta just seetõttu, et nina väikesem välja paistaks.