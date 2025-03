INTERVJUU | New Yorgis karjääri tegev DJ Mia Estonia Eesti kultuuriruumist: see aeg, kus keskpärased mehed loorberitel lesivad, võiks läbi saada

Mis ajendas sind New Yorki kolima?

Õppisin enne kolimist mõnda aega Los Angeleses ja peale mõningast ringi reisimist tundsin, et vajan praegusel eluhetkel enda ümber keskkonda, mis mind veidi rohkem stimuleeriks ja kus oleks lihtsam liigelda ja rohkem elu enda ümber tunda. Lendasin pidevalt New Yorgi vahet üritades ammendada siinset energiat. Soovisin võimalust enesearenguks, ühendumiseks uute inimestega ja saada osa sellest pöörasest tempost ja võimalustest, mida see linn pakub. Siin avanes mitu võimalust ja ülejäänu on ajalugu.