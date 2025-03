Hannes Hermaküla oma vabasurma läinud isast: ma ei julgenud öösel magada, kartsin, et ta liigub kuskil toas ringi

Saates arutati ka traagilisi elusündmusi. Saatejuhi küsimusele, kas need rasked väljakutsed on teda kunagi murdumiseni viinud, vastas Hermaküla: „Ma vist ei ole kunagi mõelnud sellele, kas mul on olnud murdumishetk. Ja kui nüüd täitsa ausalt öelda, siis ei ole. Mul pole olnud hetke, kus ma murdun, viskan rätiku nurka ja annan alla.“