Kaksikute isa Oskar Seeman: kui uhke uudis naiselt saabus, olin parasjagu võttele sõitmas. See tõmbas vaiba alt

Oskar Seemani (27) näeb peagi säramas uues kodumaises filmis „Fränk“, kus ta mängib peaosalist Fränki. Oskar ütleb, et allakäiguteele sattunud noormehest Paulist rääkiv film on talle hinge läinud. Ta usub, et seda vaadates poetavad ka kangemad mehed pisara.