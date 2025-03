FOTOD | „Ozempicu Oscarid!“ Auhinnagala punasel vaibal torkasid silma aina kõhnenevad staarid

Mitmed rahvusvahelised väljaanded on Oscarite gala punase vaiba silmatorkavaimaks staariks tituleerinud diabeediravimi Ozempicu. Ravim, mille kõrvaltoimeks on kaalulangus, on viimase paari aasta jooksul Hollywoodi staaride seas ülipopulaarseks saanud. On neid, kes on tunnistanud avalikult, et on kasutanud Ozempicu abi, kuid leidub ka staare, kes väidavad, et nende kiire kaalulanguse taga on traditsioonilisemad võtted nagu dieet ja trenn.