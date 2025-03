ÜLEVAADE | Läti võitis oma esimese Oscari! Los Angeleses jagatakse 97. korda välja ihaldatud kuldmehikesi

„Olen veel siin“ („I’m Still Here“), režissöör Walter Salles

Täispikk nimekiri kategooriatest, nominentidest ja võitjatest. Viimased on märgitud rasvases kirjas. Auhinnagala algas Eesti aja järgi kell 2 öösel ning viimased Oscarid jagatakse välja kell viis hommikul.

„Nosferatu“

Võitja: „Wicked“

Parim grimm

„A Different Man“

„Emilia Perez“

„Nosferatu“

Võitja: „Protseduur“

„Wicked“

Parim originaalmuusika

„Brutalist“

„Konklaav“

„Emilia Perez“

„Wicked“

„Pöörane robot“ („The Wild Robot“)

Parim lühimängufilm

„Alien“

„Anuja“

„I’m Not A Robot“

„The Last Ranger“

„The Man Who Could Not Remain Silent“

Parim lühianimatsioon

„Beautiful Man“

Võitja: „In The Shadow of the Cypress“

„Magic Candies“

„Wander to Wonder“

„Yuck!“

Parim kohandatud stsenaarium

„Täiesti tundmatu“

Võitja: „Konklaav“

„Emilia Perez“

„Nickel Boys“

„Sing Sing“

Parim originaalstsenaarium

Võitja: „Anora“

„Brutalist“

„Tõeline valu“

„5. september“ („September 5“)

„Protseduur“

Parim originaallugu

„El Mal“ filmist „Emilia Perez“

„The Journey“ filmist „Six Triple Eight“

„Like a Bird“ filmist „Sing Sing“

„Mi Camino“ filmist „Emilia Perez“

„Never Too Late“ filmist „Elton John: Never Too Late“

Parim dokumentaalfilm

„Black Box Diaries“

„Pole muud maad“ („No Other Land“)

„Portselanist sõda“ („Porcelain War“)

„Soundtrack to a Coup d’etat“

„Sugarcane“

Parim lühidokumentaal

„Death by Numbers“

„I Am Ready, Warden“

„Incident“

„Instruments of a Beating Heart“

„Only Girl in the Orchestra“

Parim rahvusvaheline film

„Olen veel siin“, Brasiilia

„Tüdruk nõelaga“ („The Girl With the Needle“), Taani

„Emilia Perez“, Prantsusmaa

„The Seed of the Sacred Fig“, Saksamaa

„Flow“, Läti

Parim täispikk animatsioon

Võitja: „Flow“

„Pahupidi 2“

„Memoir of a Snail“

„Wallace and Gromit: Vengence Most Fowl“

„Pöörane robot“

Parim kunstnikutöö

„Brutalist“

„Konklaav“

„Düün: teine osa“

„Nosferatu“

„Wicked“

Parim montaaž

Võitja: „Anora“

„Brutalist“

„Konklaav“

„Emilia Perez“

„Wicked“

Parim heli

„Täiesti tundmatu“

„Düün: teine osa“

„Emilia Perez“

„Wicked“

„Pöörane robot“

Parimad eriefektid

„Alien: Romulus“

„Better Man“

„Düün: teine osa“

„Ahvide planeedi kuningriik“ („Kingdom of the Planet of the Apes“)

„Wicked“

Parim operaatoritöö

„Brutalist“

„Düün: teine osa“

„Emilia Perez“

„Maria“

„Nosferatu“