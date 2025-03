„Keegi julgeks lõpuks mõjuvõimsale venelasele vastu hakata.“ Oscarite galal julgeti edastada poliitilisi sõnumeid

Õhtul edenedes julges ka Conan O’Brien teha torke president Donald Trumpi pihta. Õhtujuht teatas ühe vahemonoloogi käigus: „„Anoral“ läheb täna õhtul hästi. Nad on võitnud juba kaks Oscarit. Ma arvan, et ameeriklased on põnevil, et lõpuks julges keegi mõjuvõimsale venelasele vastu hakata.“

„Anora“ filmi puhul on tekitanud palju kõneainet kõrvalosatäitja Juri Borissovi taust. Oscarile nomineeritud venelane on varasemalt osalenud Kremli propagandat levitavates filmides ning ta pole siiani mõistnud avalikult hukka Ukraina sõda. On teada, et ta on külastanud Krimmi pärast selle annekteerimist. Mõned filmimaailma kajastavad väljaanded on Borissovit hoopis kiitnud selle eest, et ta on suutnud murda läbi Hollywoodis ajal, mil paljud Venemaalt pärit artistid seda teha ei saa või ei suuda. Borissov on varem teinud koostööd eestlastega linateoses „Kupee nr 6“.