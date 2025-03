Peaasi, et oleks lõbus! Esimese kuldmehikese võitnud Läti meeskond sõitis peale uhket Oscarite galat kiirtoidurestorani oma triumfi edasi tähistama

Gints Zilbalodis avaldas sotsiaalmeedias, et sõitis rõõmsat sündmust tähistama kiirtoidurestorani In-N-Out. „Sel hetkel, kui arvasin, et olen väljas, tõmbasid nad mind tagasi,“ kirjutas Zilbalodis Facebooki postitatud fotode juurde.

Ka Läti president Edgars Rinkēvičs oli Oscari ööl üleval ja edastas oma õnnitlused „Flow“ tegijatele varajastel hommikutundidel. „Läti on täna väga uhke, sest „Flow“ sai parima animafilmi Oscari. See on esimene Oscar, mis on pälvinud Läti film. Õnnitlen Gintas Zilbalodit ja kogu tema meeskonda selle fenomenaalse saavutuse ja ajaloo tegemise eest!“ kirjutas president kell viis hommikul avaldatud teates.