Head aega, Trad.Attack!? Sandra Sillamaa alustas uut bändi, kaasa teeb ka tuntud laulja tütar

Tema kõrval osalevad ansamblis ka Sofia-Liis Liiv ja Frederik Küüts. Viimati nimetatu on koosluse produtsent ehk ta on loomeprotsessi juures. Sofia-Liis on aga Lauri Pihlapi talendikas tütar, kes käis 2023. aastal Alika Milova taustalauljana Eurovisionil.