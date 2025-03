VIDEO | „Mi amore.“ Tommy Cash ja miljonite jälgijatega Läti suunamudija filmisid Tallinna tänavatel videoid

Cashi ja Wave’i märgati ka Vabaduse väljakul, kus nad oma video filmimist lõpetasid. Näis, et Cash ei suutnud Vabaduse väljakul möödujaid tähelepanuta jätta, ning võtete lõpus kinkis Cash neile raamitud pildi, millel oli kiri „2025 Eurovision Winner“ („2025. aasta Eurovisioni võitja“). Cash ütles möödujatele naeratades: „See on teile, jah, see on teile, see on kingitus.“ Videost on näha, et möödujad olid veidi segaduses, ent võtsid Cashi kingitud pildiraami siiski kenasti vastu.