Riina Põldroos kooselust tuntud kirjanikuga: meil on pikad vestlused, mis ei lõpe kunagi

Moemajas Embassy of Fashion tegutsev Riina Põldroos (48) näeb kostüümiproovides lähedalt, millise ebakindlusega naised silmitsi seisavad, ja proovib teha kõik, et nad hakkaksid end hästi tundma. Riina sõnul hoiab ta balanssi kaose ja korra vahel. Ta paneb naistele südamele, et stiil algab seestpoolt - kuidas liigud, räägid, suhtled ja elu hindad. Alles siis tulevad riided.