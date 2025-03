Saabus kinodesse suure prantsatusega! „Jan Uuspõld läheb koju“ tegi avanädalavahetusel muljetavaldavaid vaatajanumbreid

Filmilevitaja Timo Diener sõnul on avanädalavahetuse tulemus 20 595 kinokülastajat. „Nagu loota julgesime, saabus „Jan Uuspõld läheb koju“ kinodesse päris suure prantsatusega ja tänaseks on film ligi meelitanud juba üle 20 000 kinosõbra, mis tähistab 2025. aasta edukaimat avanädalavahetust. Kuigi Jan maadleb filmis mõningase identiteedikriisiga ja tegeleb eneseotsingutega, paistab päriselus olevat siiski selge see, et rahvas peab filmi nimitegelasest endiselt lugu. Loodame, et film meelitab publikut ligi veel pikka aega,“ räägib Timo Diener.

Teisele kohale platseerunud animafilm „Vooluga kaasa“ jäi Jan Uuspõllu filmist kõvasti maha, seda käis möödunud nädalavahetusel vaatamas vaid 2 799 inimest. Kolmanda koha omanikku, kogupere seiklusfilmi „Nässut“ käis vaatamas aga 2 717 inimest.

Huumor teekonnafilmis „Jan Uuspõld läheb koju“ on kaasaegne, lüüriline, metsik, kohati isegi satiiriline. Kedagi ei säästeta, piirid on selleks, et neid ületada.

Film saab hoo sisse, kui näitleja ja koomik Jan Uuspõld hakkab abikaasa nõudmisel armukese juurest koju tõttama. Kuna rahad on ära kulutatud, siis osutub teekond palju pikemaks ja käänulisemaks, kui esialgu plaanitud. Teekonna jooksul kohtub skandaalne lavaheeros kõiksugu tuntud ja tundmatute seltskonnategelaste, ärihaide, suunamudijate, sekskoolitajate, meesõiguslaste ja nais-ossidega. Looja ise viskab peategelase ette viimased proovikivid...

Peaosas on Jan Uuspõld, teistes osades Ott Sepp, Märt Avandi, Indrek Taalmaa, Ain Mäeots, Karin Rask, Tarvo Sõmer, Liisa Saaremäel, Grete Jürgenson, Erich Krieger, Ott Raidmets, Franz Malmsten, Saara Nüganen, Andres Maimik, Rain Tolk, Ragne Pekarev, Liisa Linhein, Märten Matsu, Karl Birnbaum, Raul Saaremets, Henry Kõrvits jt.

Filmi režissöörideks on Rain Tolk ja Andres Maimik („Jan Uuspõld läheb Tartusse“), produtsentideks on Motor Entertainment Group ja Apollo Film Productions („Talve“, „Vanamehe film“, „Apteeker Melchior“; „Vari“ ). „Jan Uuspõld läheb koju“ kaastootjateks on Indrek Rahumaa, Raivo Hein, Joakim Helenius ja Neinar Seli. Produtsendid on Liis Jalasto, Tanel Tatter ja Veiko Esken. Operaator on Freddy-Alder Saunanen. Kunstnik Katrin Sipelgas. Muusika autorid Sten Šeripov ja Vaiko Eplik. Filmi levitab Hea Film.