MEELEOLUKAS GALERII | Tunnustatud florist Heiti Põder avas kireva personaalnäituse ja kinkis oma muusa Merle Palmistele maali

Heiti teosed on detailirohked ja värvikirevad. „Harrastan kaasaegset ja ekspressiivset kunsti, kus segunevad erinevad stiilid ja tehnikad. Mulle meeldib luua töid, mis on detailsed, aga samas oleks neis ka teatud vabadus, koloriidi pillerkaar, värvid, mis väljendavad julgust, sisemine jõudu, rahulolu ja elurõõmu,“ rääkis Põder oma teostest.

Julgetel värvidel on tema töödes suur osa. „Armastan rännata ja reisida, erinevaid maitseid kogeda, et need siis hiljem oma loomingusse tuua ning neist lugu jutustada. Samuti inspireerivad mind huvitavad ning isikupärased inimesed,“ selgitas Põder, kelle muusaks on armastatud näitleja Merle Palmiste.